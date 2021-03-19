Центробанк России неожиданно повысил ключевую ставку

Совет директоров Банка России объявил о повышении ключевой ставки до 4,50% годовых впервые с 2018 года. Этому предшествовало ускорение инфляции и меры правительства по регулированию цен, сообщает пресс-служба ЦБ.

"Совет директоров Банка России 19 марта 2021 года принял решение повысить ключевую ставку на 25 б.п., до 4,50% годовых. Темп роста потребительских цен в I квартале складывается выше прогноза Банка России. Восстановление внутреннего спроса приобретает устойчивость и происходит быстрее, чем ожидалось ранее, в ряде секторов опережая темпы наращивания выпуска", - говорится в заявлении Центробанка.

В ЦБ отметили, что благодаря дополнительным мерам бюджетной поддержки в ряде стран и росту темпов вакцинации улучшаются ожидания по внешнему спросу. " Инфляционные ожидания населения остаются на повышенных уровнях по сравнению с периодом до начала пандемии. Ценовые ожидания предприятий также остаются на повышенном уровне",— сказано в материале.

По оценке на 15 марта годовой темп прироста потребительских цен составил 5,8%. В Банке России допустили дальнейшее повышение ключевой ставки на ближайшем заседании, которое запланировано на 23 апреля.