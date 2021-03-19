"Не в своей тарелке": Американист оценил шансы Байдена на дебатах с Путиным

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что между президентами США и России не может быть никаких дебатов. Хотя российская сторона и настаивает на формате прямого эфира, Владимир Путин "предложил просто продолжить диалог глав двух государств". Ранее президент США Джозеф Байден оставил без ответа предложение российского коллеги.

В беседе с "Вестником Кавказа" ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин объяснил, почему демократ избегает открытого диалога с президентом России.

"Байден не хочет проводить дебаты с Путиным по той же причине, по которой он не хотел вести их с Трампом. На этих дебатах он не смог бы выглядеть убедительно и сильно. Оратор из Байдена слабый, учитывая его возраст и состояние здоровья. В прямом эфире Путин выглядел бы более убедительно, а по США был бы нанесен большой имиджевый ущерб. Судя по тому, какие марафоны проводит Путин с журналистами, говорит с ними по 4-5 часов на разные темы, очевидно, что засчитать Байдену победу было бы трудно. Байден - спикер не сильный, его называют Сонным Джо", - сказал американист.

Даже если интеллектуальная база у Байдена высокая и он, как президент, обладает всей необходимой "фактурой", это еще не говорит о его способности умело полемизировать.

"Информацией еще надо уметь пользоваться. Байден не будет в своей тарелке. Отказ продиктован тем что, он не будет убедительным на фоне Путина", - добавил Блохин.

Напомним, ранее Байден назвал Путина "убийцей" и пригрозил наказать Россию за "вмешательство в выборы" 2016 года. В ответ на это Путин пожелал здоровья Байдену и предложил ему провести беседу в прямом эфире. Белый дом предложение оставил без ответа.