Мир готовится к Наврузу

В конце марта 300 млн человек по всему миру принимают участие в торжествах, прыгают через костры, исполняют народную музыку, читают стихи, готовят праздничный стол: ООН признала 21 марта Международным днем Навруза (Новруза), праздником весны и единения человека и природы. National Geographic приводит общие черты и особенности празднования народами, почитающими древний обряд. Навруз (Новруз) - праздник весны и плодородия, а также преодоления печали и тьмы. Он отмечается в Иране, в Азербайджане, Афганистане, в Центральной Азии…

Праздник приходится на день весеннего равноденствия. Хотя это светский праздник, многие считают, что он уходит корнями в зороастризм - одну из старейших монотеистических религий в мире, возникшую 3000 лет назад и предшествовавшую христианству и исламу. Завоевание Персии мусульманами в VII веке привело к постепенному искоренению зороастризма, но его основы, включая глубокое почитание четырех стихий природы, остались, и таким образом появился народный праздник, который до сих пор отмечается миллионами людей в регионе с преимущественно мусульманским населением.

Хотя принципы Навруза (Новруза) одинаковы, у каждой страны свои уникальные традиции, поэтому празднование разнится по странам. В 2016 году Навруз был добавлен в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО в знак признания празднования, которое пережило три тысячелетия смены режимов и религий.

В Иране Навруз - основа традиций и культуры

Навруз - крупнейший праздник Ирана и знаменательное время для всей страны. Обычно он начинается с генеральной уборки, которая называется ”хане текани”, что переводится как ”сотрясение дома”. После того, как дом приведен в порядок, в последнюю среду перед Наврузом иранцы освещают улицы и небо в честь Чахаршанбе Сури, ”Красного праздника”, отдавая дань уважения огню - элементу, который зороастрийцы считают символом чистоты.

Люди запускают фейерверки, прыгают через костры (символизирующие обновление жизни) и выпускают небесные фонарики с надеждами и мечтами на год вперед. Новый год обычно объявляет Хаджи Фируз, вымышленный персонаж, играющий на бубне, чье происхождение доподлинно неопределенно. В таких городах, как Йезд и Исфахан, фестиваль под названием Садех чествует огонь в течение 50 дней и ночей, предшествующих Наврузу.

Что касается праздничной еды, то она всегда в изобилии. Среди традиционных блюд Навруза куку сабзи (фриттата с травами) и сабзи поло ба махи (блюдо из риса с травами и белой рыбой).

Символический ритуал - хаф-син - обычай накрывать стол семью блюдами, начинающимися с буквы ”с” (семь считается счастливым числом). Это может быть сабзе (проросшая чечевица или пшеница), которая символизирует возрождение; сир (чеснок) для крепкого здоровья; серех (уксус) для терпения; сиб (яблоко) для красоты; и саману, сладкая паста из пророщенной пшеницы, которая является основным продуктом Навруза в каждой стране, где отмечают праздник. На столе также традиционно представлены золотая рыбка (олицетворение жизни), зеркало, свечи и священная книга.

Для азербайджанцев праздник - дань пламенному прошлому

Напоминания о зороастрийском прошлом Азербайджана повсюду в стране, будь то храмы огня, горящие склоны холмов или небоскребы в форме пламени. Хотя при советской власти празднование Новруза не поощрялось, семьи продолжали отмечать его, а сегодня это самая радостная дата в азербайджанском календаре. Праздник начинается рано - четыре вторника накануне Новруза чествуют четыре стихии: воду, огонь, землю и воздух.

В течение этого периода семьи собираются вместе и пекут традиционную выпечку: пахлаву, шекербуру и гогхал (символизирующие звезды, луну и солнце, соответственно). Также готовятся такие блюда как плов (мясо и рис с добавлением шафрана), долма (виноградные листья, фаршированные бараниной, рисом и зеленью) и ароматный шашлык.

Как и в Иране, в Азербайджане есть традиция семи ”с”, связанная с сэмэни (побеги пшеницы, перевязанные красной лентой). Праздник особенно любят дети, которые бросают шапки соседским дверям, затем прячутся, а когда возвращаются, надеются, что в шапках будет полно конфет и шоколада.

В стране проходят уличные фестивали с традиционными песнями и танцами и ходьбой по канату. Комичные персонажи Кечал и Коса разыгрывают борьбу между зимой и весной. Самый крупный фестиваль такого рода проводится в столице страны Баку. Среди других азербайджанских традиций - роспись яиц; прыжки через костры; гадания с целью узнать, выйдет ли девушка замуж и когда; и посещение могил родственников.

Афганистан считается духовным домом праздника

По большей части Афганистан празднует Новый год так же, как и его соседи. Праздник отмечается преимущественно на севере страны, особенно в провинции Балх, которая считается духовной родиной Навруза. Говорят, хотя и не все в этом уверены, что Зороастр, древний иранский пророк, основавший зороастризм, жил и проповедовал в Балхе, одном из старейших городов мира.

Навруз был запрещен режимом талибов в 1990-х годах как языческий праздник, но многие семьи продолжали отмечать его в частном порядке. В эти дни тысячи афганцев направляются в город Мазари-Шариф в провинции Балх, чтобы поучаствовать в фестивале Гули Сурх, главном событии Навруза - праздновании первых 40 дней года, когда зеленые равнины утопают в красных тюльпанах.

Бузкаши, национальный вид спорта Афганистана, очень популярен во время Навруза. Бузкаши чем-то напоминает поло, но вместо мяча всадники маневрируют обезглавленным, выпотрошенным козлом. Во время афганского праздника Навруз традиционно готовят колче-новрози (печенье, приготовленное из рисовой муки), сабзи чаллоу (шпинат и карри из баранины с рисом) и хафт мева, фруктовый салат из семи сухофруктов и орехов, пропитанных сиропом.

В Центральной Азии праздник связан с кочевыми традициями

Навруз отмечается в Казахстане, Таджикистане, Туркменистане, Киргизии и Узбекистане. Традиции в регионе имеют схожие характеристики (например, обилие еды, семейные встречи, красочные уличные фестивали и кочевые виды спорта), хотя и немного отличаются по странам, а иногда даже по городам.

В Казахстане ”Наурыз” начинается постройкой войлочных юрт (традиционных домов кочевников), в которых накрывается дастархан (стол с едой). Наурыз-кодже, сытный суп, приготовленный из семи ингредиентов, почти всегда на столе.

В Киргизии накануне ”Нооруза” в дом приносят огромные сосуды с водой, символизирующие крепкое здоровье. Традиционные виды спорта, такие как борьба, скачки и настольные игры - проводятся во время празднования в регионе.

Для курдов праздник символизирует идентичность и свободу

Навруз отмечается 30-миллионной курдской общиной в Ираке, Турции и Сирии, а также среди этнического курдского населения Ирана. В дополнение к общим традициям прославляется курдский миф о кузнеце по имени Кава, который победил злого короля Зухака и освободил свой народ накануне Навруза. Таким образом праздник символизирует не только начало нового года, но и свободу курдского народа - крупнейшей в мире группы лиц без гражданства.

Праздник в других частях света

После распространения ислама в VII веке большинство персидских зороастрийцев бежало в Индию. Сегодня их потомки, парсы, по-прежнему практикуют зороастризм и празднуют Навруз. Среди других меньшинств, которые отмечают это событие, - тюркские уйгуры в Китае, лезгины и татары на юге России, а также меньшинства в некоторых частях Балкан, Монголии, Пакистане и Бангладеш. Диаспоры по всему миру проводят тщательно спланированные празднования, многие из которых проходят в городах по всей территории США, благодаря значительному количеству ирано-американского населения страны.