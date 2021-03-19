Верхний Ларс открылся для легкового транспорта

Движение по Военно-Грузинской дороге открыли для легкового транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Северной Осетии.

Ограничения были сняты с 12:00 (мск). При этом сохраняется запрет на движение для большегрузов.

Напомним, запрет на движение грузовиков по Военно-Грузинской дороге был введен 18 марта. Ближе к ночи в связи с неблагоприятными погодными условиями на территории Грузии дорогу закрыли для всех видов транспорта.