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Верхний Ларс открылся для легкового транспорта

Верхний Ларс открылся для легкового транспорта

Движение по Военно-Грузинской дороге открыли для легкового транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Северной Осетии.

Ограничения были сняты с 12:00 (мск). При этом сохраняется запрет на движение для большегрузов.

Напомним, запрет на движение грузовиков по Военно-Грузинской дороге был введен 18 марта. Ближе к ночи в связи с неблагоприятными погодными условиями на территории Грузии дорогу закрыли для всех видов транспорта.

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Вестник Кавказа

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