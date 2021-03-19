Стало известно, почему парад Победы в Краснодаре пройдет без зрителей

В Роспотребнадзоре по Краснодарскому краю пояснили решение запретить посещение зрителями предстоящего парада Победы.

Заместитель главы управления регионального Роспотребнадзора Татьяна Гречаная сообщила, что парад пройдет на Кубани без зрителей для недопущения нового всплеска заболеваемости коронавирусом.

"На сегодня предполагаемый формат парада Победы пока определен без зрителей. Единственным основанием для такого решения было то, чтобы не было всплеска заболеваемости, и все мы нормально отдыхали летом, поскольку по сегодняшним цифрам мы видим, что пока надо так", – сказала она на брифинге.

Гречаная выразила надежду, что к майским праздникам ситуация в Краснодарском крае может измениться, но прогнозы давать пока рано.

2Как раз в марте прошлого года начинал развиваться ковид и мы надеялись, что летом, когда будет тепло, он сам собой разрешится. Этого не произошло. Мы наблюдаем за ситуацией и будем уточнять прогноз ближе к майским праздникам", – добавила она.