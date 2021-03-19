Вакцинация от коронавируса приостановлена в Аджарии

В ряде сел Аджарии приостановлен процесс вакцинации медперсонала, сообщает министерство здравоохранения без объяснения причины.

Стоит отметить, что вакцинация приостановлена в Хелвачаури, Кеда, Шуахеви и Хуло. В то же время в Батуми и Кобулети вакцинация продолжается, здесь уже сделали прививки более 300 врачей.

Ожидается, что Миздрав прояснит ситуацию в ближайшее время. Пока неясно, связана ли приостановка вакцинации в отдельных населенных пунктах с гибелью 27-летней медсестры, у которой развился анафилактический шок после прививки от компании AstraZeneca.