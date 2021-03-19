Более 9,5 тыс мин обезвредили на территории Азербайджана

С 27 сентября 2020 года на территориях Азербайджана Агентством по разминированию проводятся операции по обезвреживанию мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Операции ведутся в Шуше, Агдамском, Физулинском, Джебраильском, Зангиланском, Губадлинском, Тертерском районах. Уже удалось обезвредить 9 584 противопехотных и противотанковых мин, 7 081 неразорвавшийся боеприпас. Проверены 16 586 гектаров территорий.

В настоящее время внимание саперов сосредоточено на территориях, где будут проходить железнодорожные линии Барда-Агдам, Физули (Горадиз) - Зангилан (Агбенд), шоссе Физули-Шуша, Суговушан-Талыш-Тапгарагоюнлу, высоковольтные линии электропередачи Физули-Шуша, в Агдам и село Суговушан Тертерского района, на территориях под посевы в Агдамском, Губадлинском и Зангиланском районах.

Посещение освобожденных районов Азербайджана без специального разрешения запрещено, напомнили в Агентстве по разминированию.