Песков сообщил о подготовке парада Победы в Москве

Проведение парада Победы на Красной площади со зрителями будет определяться вместе с Роспотребнадзором, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Отметим, что министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что парад в этом году состоится.

"Формат парада будет обычный. Но что касается присутствия зрителей, что касается количества зрителей и так далее - это, конечно, будет связано с теми нормами, которые будут определены во взаимодействии с Роспотребнадзором", - приводит слова Пескова РИА Новости.

Он также отметил, что динамика по коронавирусу вселяет оптимизм, однако это не дает возможности расслабляться.