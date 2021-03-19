В Грузии умерла 27-летняя медсестра, впавшая в кому после прививки AstraZeneca

Медсестра из Ахалцихе скончалась не приходя в сознание, она стала первой жертвой вакцины AstraZeneca.

Ранее ей сделали прививку от коронавируса препаратом AstraZeneca, у девушки развился анафилактический шок, она впала в кому.

Смерть медсестры произошла в тбилисской Первой университетской больнице. Родные девушки сообщили, что у нее остановилось сердце.

"Она была в очень тяжелом состоянии. У нее уже не работал мозг и сердце тоже остановилось. Она (до вакцинации) была совершенно здорова, ничем не болела", – рассказала одна из родственниц погибшей, пишет Sputnik Грузия.

Этим утром директор клиники Леван Ратиани сообщил, что состояние пациентки оценивается как критически тяжелое.

"Ее состояние оценивается как тяжелое, она находится на искусственной вентиляции легких. Гемодинамика нестабильная. Проведены все исследования, которые предусмотрены протоколом. Мы знаем, что была сделана инъекция (вакцины), но не могу сказать, чем был вызван шок. Для подтверждения нужно провести более глубокие исследования", - сообщил он.

Медсестра Мэги Бакрадзе сделала прививку от коронавируса 18 марта в 12:15. Спустя сутки она скончалась.