Первая национальная торговая онлайн-платформа открылась в Узбекистане

Национальную торговую онлайн-площадку запустили в Узбекистане по адресу Unisavdo.uz.

Как сообщает пресс-служба Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций республики, инициатором проекта выступила компания O‘zbekiston pochtasi (Национальный почтовый оператор). Торговая площадка призвана способствовать развитию электронной коммерции в Узбекистане.

Предприниматели со всей страны смогут выставлять на сайте свою продукцию, а O‘zbekiston pochtasi займется доставкой товаров по адресам покупателей, выступая посредником и гарантом между продавцом и покупателем.