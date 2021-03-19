Первая национальная торговая онлайн-платформа открылась в Узбекистане
Национальную торговую онлайн-площадку запустили в Узбекистане по адресу Unisavdo.uz.
Как сообщает пресс-служба Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций республики, инициатором проекта выступила компания O‘zbekiston pochtasi (Национальный почтовый оператор). Торговая площадка призвана способствовать развитию электронной коммерции в Узбекистане.
Предприниматели со всей страны смогут выставлять на сайте свою продукцию, а O‘zbekiston pochtasi займется доставкой товаров по адресам покупателей, выступая посредником и гарантом между продавцом и покупателем.
Вестник Кавказа
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