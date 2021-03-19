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В Казахстане загорелся рынок

В Казахстане загорелся рынок

На алматинской барахолке "Байсат" произошло возгорание, сообщает пресс-служба департамента по ЧС города.

В 14:51 по местному времени спасатели выехали по повышенному рангу к месту происшествия. Через три минуты спасатели прибыли к месту пожара.

Чтобы обеспечить проезд пожарной техники, к месту направлены эвакуаторы службы спасения "109".

Отмечается, что множество частных автомобилей препятствовали проезду огнеборцов.

По сообщению спасательного департамента, поданы пожарные стволы, обеспечена бесперебойная подача огнетушащих средств.

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Вестник Кавказа

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