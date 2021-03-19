Стала известна самая счастливая страна в мире

Финляндия в четвертый раз подряд заняла первое место в рейтинге самых счастливых стран мира World Happiness Report.

Доклад World Happiness Report ежегодно составляется подразделением ООН по поиску решений стабильного развития. В нем оцениваются 149 стран мира и учитываются такие показатели, как ожидаемая продолжительность жизни, социальная поддержка, коррупция и другие. Впервые всемирный доклад о счастье был выпущен в 2012 году.

На втором месте в рейтинге находится Исландия, на третьем - Дания. В Топ-10 наиболее счастливых стран вошли Швейцария, Нидерланды, Швеция, Германия, Норвегия, Новая Зеландия и Австрия. США расположились на 14-м месте, Великобритания на 18-м, Франция на 20-м.

Из стран бывшего СССР в Топ-30 попали Эстония (28-е место) и Литва (29-е). Киргизия расположилась на 33-м , Латвия на 34-м, Казахстан на 36-м, Молдавия на 49-м, Россия на 60-м, Таджикистан на 62-м, Украина на 69-м, Грузия на 73-м.

Согласно докладу, самыми несчастливыми странами стали Зимбабве (последняя строчка рейтинга), Танзания, Иордания, Индия и Камбоджа.