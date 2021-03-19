В Армении отменят военное положение до парламентских выборов

Вице-cпикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что военное положение в стране отменят до внеочередных выборов в парламент, запланированных на 20 июня.

"Думаю, что мы, естественно, до выборов отменим военное положение", - приводит слова Симоняна РИА Новости.

Ранее глава оппозиционной фракции "Просвещенная Армения" Эдмон Марукян сообщил, что военное положение в республике будет отменено в ближайшее время.

Напомним, что 18 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о проведении внеочередных парламентских выборов, которые состоятся 20 июня.