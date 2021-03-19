Взрыв в Химках привел к гибели трех человек

В Минздраве Подмосковья сообщили, что в результате взрыва в девятиэтажном доме в Химках погибли три человека, среди них ребенок.

Кроме того, есть информация о семи пострадавших, уточнили в пресс-службе администрации города Химки.

"По предварительной информации, была утечка газа в квартире, где и произошел взрыв. Там забыли выключить газ после приготовления еды или кипячения воды в чайнике. Сейчас эта версия проверяется", - уточнили в МЧС.