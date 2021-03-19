Досрочные парламентские выборы – лучший вариант для Пашиняна

Никол Пашинян сохранит за собой пост премьер-министра до внеочередных парламентских выборов 20 июня. Назвав дату плебисцита, Пашинян выразил уверенность, что общенациональное голосование поможет преодолению внутриполитического кризиса. К такому выводу премьер пришел после встречи с лидером второй по величине парламентской партии "Процветающая Армения" (ППА) Гагиком Царукяном.

Представители внесистемной армянской оппозиции выразили сомнение по поводу необходимости проведения внеочередных выборов, поспешив отказаться от участия в них. Так в очередной раз стало ясно, что основным игрокам остается влиятельный олигархат.

Сейчас позиции Пашиняна пошатнулись, и он уже не может оттягивать проведение досрочного голосования. Системная оппозиция в лице партии Царукяна и "Свободной Армении" Эдмона Марукяна никогда не выступала за проведение досрочных выборов без участия действующего премьера, ограничиваясь лишь призывами к Пашиняну уйти в отставку, что тот и должен сделать перед внеочередными выборами, исходя из действующего законодательства. Марукян даже предлагал подписать меморандум об отказе выдвигать кандидата от оппозиции на пост премьера и о роспуске парламента, если Пашинян покинет свой пост добровольно. Так или иначе из всех зол Пашинян выбрал меньшее.

Здесь стоит отметить, что уголовное дело "1 марта", основным фигурантам которого выступает экс-президент Армении Роберт Кочарян потихоньку разваливается. Это может повлечь за собой ренессанс карабахского клана, для которого послевоенная депрессия дает шанс восстановить утраченные политические позиции. Рано или поздно выборы должны быть проведены, однако если Пашинян будет медлить, то у карабахских сепаратистов появится время, за которое они успеют основательно подготовиться, мобилизовав оставшийся политический ресурс. Сейчас время работает против Пашиняна, а угроза реставрации клана опасна для всех, в том числе и для системной оппозиции, куда входят Царукян и Марукян. В случае возвращения во власть карабахских сепаратистов, "возмездие за сдачу Карабаха" коснется и тех, кто свергал сепаратистов, и тех, кто их поддерживал весной 2018 года. Подобная перспектива и вынуждает Пашиняна сотрудничать с Царукяном и Марукяном, с которым нынешний премьер, кстати, в 2016 году формировал блок "Елк".

С другой стороны, Пашинян заинтересован в том, чтобы очистить улицы Еревана от активистов "Движения за спасение Родины", члены которого заняты преимущественно саморекламой. Как и в случае с карабахским кланом время работает против Пашиняна. Бессрочное пребывание уличных патриотов у стен Национального собрания, ведет к популяризации малоизвестного движения, при этом риторика несистемной оппозиции едва ли отличается от идей сепаратистов; и там, и там присутствует немало бывших армянских парламентариев, желающих вернуться в большую политику.

Силовой разгон активистов для Пашиняна неприемлем, а вот проведение выборов, от участия в которых так "спасители" готовы отказаться, в случае участия в них Пашиняна, - хороший вариант сбить волну уличного протеста. Если исход внеочередного голосования даже с минимальным перевесом окажется в пользу Пашиняна, целесообразность существования псевдопатриотического движения сама исчезнет.

О чем конкретно между собой договорились Царукян и Пашинян во время встречи за закрытыми дверями, неизвестно. Не исключено, что речь могла идти о значительном смягчении контроля над благотворительными инициативами Царукяна, которые составляют основной политический капитал его партии. За это премьер мог попросить Царукяна не оказывать содействие наиболее опасным его политическим оппонентам.