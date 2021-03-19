В рестораны Грузия возвращается живая музыка

В Грузии с ресторанов сняли еще одно ограничение - с 19 марта в кафе могут выступать музыканты, пишет Sputnik Грузия.

Решение о послаблении принял межведомственный координационный совет республики.

Для ресторанов и кафе в Грузии продолжают действовать следующие ограничения: по субботам и воскресеньям они могут работать только на вынос, в будни весь общепит закрывается до 21:00, в это время начинается "комендантский час". Также действует дистанционная рассадка посетителей, дважды в месяц всех сотрудников проверяют на коронавирус.