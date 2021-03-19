"Подпишет любую бумагу, нажмет на любую кнопку": чем опасен феномен президента-ширмы в США?

Сын Дональда Трампа заявил сегодня, у США сейчас нет лидера, а есть лишь "пустой костюм с телесуфлером". Последние выборы показали, что за роль главы Белого дома боролись лишь люди в преклонном возрасте. Опрошенный "Вестником Кавказа" американист уверен, что в США есть яркие и молодые политики, но путь им наверх преграждает "глубинное государство".

Американский президент Джозеф Байден часто путается в словах и делает весьма странные заявления. Во время одного из предвыборных выступлений он сказал, что тот, кто голосует за Дональда Трампа, не может называться "черным", вызвав удивление и возмущение афроамериканского электората. Как-то Байден перепутал жену с сестрой. В другой речи он переоценил число погибших от коронавируса (от которого в США якобы погибли "миллионы людей"), а на одном из прямых эфиров умудрился заснуть, за что получил кличку "сонный Джо".

Последним конфузом Байдена стало интервью телеканалу ABC News, в котором журналист смог вытащить из президента обвинения в адрес президента РФ Владимира Путина, которого глава Белого дома назвал "убийцей". Путин снисходительно отнесся к этому выпаду, пожелав американскому коллеге здоровья, но напомнив о том, что американское государство построено на убийствах и геноциде индейцев и чернокожего населения, и этот процесс продолжается поныне.

Президент России также предложил Байдену провести срочные дебаты в прямом эфире, что "было бы интересно" для народов двух стран. Но Белый дом это предложение оставил без ответа. Комментируя отказ американского лидера, сын Трампа и назвал его "пустым костюмом с телесуфлером", неспособным вести открытый диалог без заранее подготовленного текста.

Американская политическая элита определенно переживает кризис. На должности главы государства находится 78-летний Джо Байден, а в президентской гонке фаворитами были его сверстники. Один из конкурентов демократа по его же партии на последних выборах - Берни Сандерс, который на год старше Байдена, а выглядящему на их фоне молодым Дональду Трампу уже 74 года.

Журналист, политолог, член Общественной палаты России Александр Малькевич считает ставку демократов на престарелого кандидата неслучайной.

"У демократов были молодые кандидаты, но руководство партии, элиту и истеблишмент устраивал только Байден в таком разобранном состоянии, в котором он находится. Им не был нужен губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо, достаточно сильный, волевой и даже деспотичный, которого теперь наказывают, пытаются подвести под уголовное дело по обвинению в домогательствах и вынуждают подать в отставку. Куомо хотят убрать, поскольку в 2022 году он может избраться губернатором штата, а в 2024 - стать претендентом на пост президента. Кроме Байдена не было другого кандидата для роли марионетки и ширмы", - сказал он в беседе с "Вестником Кавказа".

Малькевич не исключает, что через какое-то время Байден по состоянию здоровья или по естественным причинам оставит свой пост, и тогда вице-президент Камала Харрис может возглавить страну. При этом и она тоже "не будет каким-либо сильным президентом", поскольку и при ней Америкой будут управлять "элиты и deep state, решающие свои конкретные задачи".

Пока что американский истеблишмент устраивает тот руководитель, который сейчас сидит в "Овальном кабинете".

"От имени Байдена можно нести любую ахинею, как мы это увидели, когда он читал по суфлеру. В последнем выступлении он не был в состоянии грамотно читать и назвал Харрис президентом. Это идеальный президент для той клики, которая пришла к власти в Америке. Он и на любую кнопку нажмет, любую бумажку подпишет и с суфлера любой текст прочтет. У Байдена трагичная семейная история. Жена погибла в автокатастрофе, сын от рака умер. Кто в такого бросит камень? К сожалению, для США и всего остального мира все пошло по канонам голливудской режиссуры", - отметил политолог.

В каком бы душевном и физическом состоянии ни пребывал Байден, его политика в отношении России остается такой же жесткой, как и было заявлено в предвыборной кампании. Вашингтон уже ввел санкции против глав ФСИН, СКР, Генпрокуратуры и Росгвардии, а также оборонных предприятий России в связи с арестом Алексея Навального. США вынудили также почти два десятка европейских компаний выйти из проекта "Северный поток-2". Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен потребовал от компаний, участвующих в строительстве СП-2, прекратить свое участие в проекте. В Вашингтоне также не исключают санкций против суверенного госдолга России.