Врач поведал, как коронавирус сказался на качестве сна

Депутат Госдумы, врач-психиатр Борис Менделевич рассказал, как пандемия коронавируса Covid-19 повлияла на качество сна людей, а также дал простые советы, как быстрее засыпать и лучше высыпаться.

По его словам, в период пандемии число жалоб на бессонницу увеличилось почти на 40%. "Другие ученые отмечают, что почти четверть участников опросов стали чаще видеть кошмары и просыпаться по ночам от плохих снов", - рассказал Менделевич.

Он пояснил, что с точки зрения физиологии и психологии воздействие сна и стресса друг на друга достаточно велико. Психиатр отметил, что стресс может отрицательно повлиять на качество и продолжительность сна, а недостаточный сон в свою очередь способен повысить уровень стресса. "Не секрет, что пандемия, в особенности режим самоизоляции, помимо проблем со сном в части случаев спровоцировала еще и иные расстройства, в частности, посттравматическое стрессовое, генерализированное тревожное, соматоформные и другие", - поделился психиатр.

Помимо этого, он поведал, что последствия бессонницы могут быть достаточно серьезными. "От снижения скорости мышления до появления хронических заболеваний, в том числе сердечно-сосудистой системы", - уточнил врач. При этом лечение бессонницы зависит от причин, и может быть как медикаментозным, так и включать психотерапию.

Менделевич отметил, что нормой для детей и молодых людей считается засыпание в течение 20 минут, а для взрослых – около 30 минут. Он рассказал, что для улучшения качества сна следует засыпать и просыпаться в одно и то же время, даже на выходных или в отпуске, проветривать помещение перед сном, а также отказаться от использования гаджетов минимум за полчаса до сна и от употребления веществ, которые влияют на работу головного мозга, в частности, кофе.

"Также рекомендую последний прием пищи организовать за два-три часа до сна", - цитирует его РИА Новости.