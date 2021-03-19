Россия и Беларусь провели учения по опыту Второй Карабахской войны

Россия и Беларусь с учетом опыта, полученного во Второй Карабахской войне, провели военные учения - штабные и наземные тренировки.

В Министерстве обороны Беларуси сообщили, что к совместной штабной тренировке привлекалась оперативная группа 6 А ВВС и ПВО Западного военного округа, 4 А Южного военного округа и 14 А Центрального военного округа ВС РФ. Действия обучаемых в планировании боевых действий и качественную отработку всех задач во время тренировки высоко оценил начальник Главного штаба - первый заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Беларуси генерал-майор Андрей Гурцевич.

Штабные учения проводились с 16 по 18 марта.

В Минобороны Беларуси отметили, что в ходе планирования учений учитывался опыт боевых действий в Сирии и Нагорном Карабахе.

Наземные учения проходили с 15 по 18 марта в Нижегородской области.

"В Нижегородской области на полигоне Мулино завершилась активная фаза совместного двустороннего ротного тактического учения военнослужащих гвардейской танковой армии Западного военного округа и военнослужащих Республики Беларусь", - сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, военный путь победы Азербайджана в Карабахской войне действительно является ценным опытом для всех наблюдавших за ходом боевых действий стран, и Россия с Беларусью здесь не исключение. "Военная победа Азербайджана стала возможной благодаря отличной подготовке вооруженных сил и использованию самых современных методов ведения войны. В этом плане, безусловно, опыт азербайджанской армии сегодня серьезно изучается во всех ведущих армиях мира, в том числе в России и Беларуси", - сказал он.

"В данном случае, я думаю, особое внимание было уделено взаимодействиям подразделений специального назначения, которые, как известно, сыграли решающую роль в освобождении города Шуша. В этом плане, безусловно, взаимодействия оперативно-тактических батальонных групп, сил специального назначения, использование Азербайджаном опыта применения ударных беспилотников – все это может быть крайне полезно в качестве опыта и изучается сегодня в совместном российско-белорусском военном планировании", - подчеркнул Игорь Коротченко.

С ним согласился главный редактор газеты "Журналистская правда" Владислав Шурыгин, добавив, что полезным будет и негативный опыт ВС Армении. "Для российской армии любой удачный и неудачные боевой опыт армий соседних государств является полезным, потому что позволяет, как минимум, их оценить. Помимо наблюдения за разработками и тактическими приемами азербайджанской армии, мы также оценили серьезные ошибки допущенные армянским руководством и военным командованием при подготовке к этой войне и в ее ходе", - сообщил он.

"Все эти выводы показывают направления развития и по авиации, и по организации войск, и по тактике, они были обобщены и сведены в некий большой общий текст, который дальше будет изучаться, и этот опыт будет распространяться", - заключил Владислав Шурыгин.