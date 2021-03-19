Сыгравший Назарбаева актер стал главой управления культуры Нур-Султана

Актер Нурлан Алимжанов назначен главой управления культуры столицы Казахстана.

Стоит отметить, что Алимжанов стал депутатом мажилиса парламента 16 августа 2020 года. На должность его назначили в ходе заседания Бюро политического совета партии Нур Отан, сообщает "Спутник-Казахстан".

Алимжанов в киноэпопее "Путь лидера" сыграл роль бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Он также известен по работе на телевидении.