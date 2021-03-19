В России выявили 9 699 новых случаев коронавируса

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России выявили 9,7 тыс новых случаев заболевания.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции - 9 699 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 264 (13%) без клинических проявлений", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве - 1 809, в Петербурге - 921, в Московской области - 605. В Краснодарском крае - 124, в Ставропольском крае - 122, в Кабардино-Балкарии - 55, в Крыму - 54, в Дагестане - 38, в Северной Осетии - 17, в Карачаево-Черкесии - 16, в Ингушетии - 12, в Чечне - 11, в Адыгее - 10.

Суточный прирост составил 0,22%, общее число инфицированных россиян составило 4 437 938.

За сутки выписаны по выздоровлении 12 337 россиян, за все время - 4 049 373 человека.

Умерли за сутки 443 пациента с коронавирусом, с начала пандемии - 94 267 человек.