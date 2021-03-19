Жителя Чечни приговорили 7 лет заключения за помощь боевикам в Сирии

В Ростове-на-Дону признали виновным жителя Чечни Рамзана Ахъядова, которого обвиняли в террористической деятельности на территории Сирии, сообщает пресс-служба суда.

Было установлено, что осужденный в конце 2013 года в городе Атма в Сирии принимал активное участие в террористической деятельности. Также в июне 2015 года в Турции он уговаривал своего знакомого к созданию на территории Чечни ячейки запрещенной в России террористической организации ИГИЛ.

В ходе судебного заседания мужчина отказался признавать свою вину.

Ахъядов осужден по части 1 статьи 205.1 ("содействие террористической деятельности") и части 2 статьи 208 УК РФ ("участие в деятельности незаконного вооруженного формирования"). Его приговорили к 7 годам колонии общего режима.