В подмосковных Химках прогремел взрыв в жилом доме

Источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что утром в пятницу в Химках в жилом доме случился взрыв.

"В доме по улице Зеленой в Химках произошел взрыв на восьмом этаже. Что взорвалось, устанавливается, на место направлены оперативные службы", - добавил собеседник.

Взрыв произошел в девятиэтажном доме. Из окон на восьмом этаже идет дым.

"После взрыва произошло возгорание, горят пять квартир. Произошло обрушение межквартирных перегородок", - добавил источник.