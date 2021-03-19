Членов украинской радикальной организации задержали в Геленджике

В Геленджике и Ярославле задержаны 14 участников украинского молодежного радикального неонацистского сообщества "М.К.У". Об этом сообщает пресс-служба ЦОС ФСБ.

"ФСБ во взаимодействии со Следственным комитетом в рамках уголовного дела по статье 282.1 УК РФ ("Создание экстремистского сообщества и участие в экстремистском сообществе") пресечена деятельность организованной группы сторонников украинского молодежного радикального сообщества "М.К.У.", созданного гражданином Украины Красновым Егором, , - сообщили в центре общественных связей. 13 членов этой группировки задержаны в Геленджике, еще один - в Ярославле.

В ФСБ заявили, что в местах их проживания изъято большое количество радикальных материалов, оружия, инструкция по изготовлению взрывных устройств и средства связи.

Пресс-служба Следственного комитета отметила, что радикалы устраивали нападения в Геленджике на местных жителей. Так, в период с ноября 2019 года по декабрь 2020 года участники общества избивали граждан по мотивам национальной вражды, фиксируя нападения на камеру мобильного телефона.

Стоит отметить, что 2020 году главарь экстремистской группировки в интернете призывал сторонников к террористической деятельности в России.