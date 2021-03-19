Совместные учения Грузии и НАТО прошли в Черном море

В Черном море прошли совместные учения судов береговой охраны Грузии и кораблей второго постоянного морского подразделения НАТО (SNMG2).

"В совместных морских маневрах принимали участие суда береговой охраны погранполиции МВД класса "Айленд" - "Диоскурия" и "Очамчира", а также корабли второго постоянного морского подразделения НАТО Regina Maria (Румыния), Kemalreis (Турция) и Smeli (Болгария)", - сказано в сообщении пресс-службы МВД Грузии.

Отмечается, что цель учений - повышение уровня совместимости морских подразделений республики и НАТО.

В МВД Грузии подчеркнули, что визит кораблей НАТО на фоне пандемии говорит о решительной поддержке со стороны альянса. Корабли вошли в территориальные воды Грузии 15 марта, в настоящее время они уже покинули республику.