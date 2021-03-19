В Армении число инфицированных COVID выросло на 981

За минувшие сутки в Армении выявили 891 новый случай коронавируса.

Общее число заражений достигло 182 056 случаев, сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.

Излечились 167 518 человек, умерли от осложнений коронавируса 3 320 человек, за сутки - 19, также 851 пациент с коронавирусом умер по другим причинам, за сутки - 3.

С начала пандемии в Армении провели 793 678 тестов на выявление коронавируса.