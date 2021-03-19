В Грузии выявили 360 новых случаев заболевания коронавирусом

В Грузии за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 360 человек.

Общее число инфицированных в Грузии достигло 276 796 человек, сообщается на официальном сайте StopCov.

Выписаны из ковид-клиник за сутки 242 человека, за все время - 269 626 человек. Умерли за сутки 9 пациентов, с начала пандемии - 3 683.

Суточный показатель инфицирования составил 1,51%, за семь дней - 1,37%.

В карантине остаются 235 человек, в стационарах наблюдаются 1 434, в ковид-гостиницах - 154.