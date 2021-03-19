В Алматы "заминировали" 34 школы

Ночью неизвестный отправил на электронные адреса алматинских школ сообщения об угрозе взрывов, если ему не заплатят.

В пресс-службе департамента полиции Алматы сообщили, что проверяются все школы, занятие отменены. На данный момент проверены 18 школ, ни в одной не обнаружено взрывного устройства, пишет Sputnik Казахстан.

Лжетеррористу грозит крупный штраф (до 5 тыс МРП) либо исправительные работ в том же размере, либо ограничения свободы на срок до пяти лет.

Личность "террориста" устанавливается. Ответственность за этот вид преступления предусмотрена с 14 лет.