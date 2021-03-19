Только 43% российских выпускников собираются поступать в вузы

Данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru показали, что в этом году в вузы намерены поступать 43% выпускников российских школ, пишет "Интерфакс".

Доля выпускников, собирающихся в вузы, за 11 упала в два раза - в 2010 году их было 80%. Опрос проводился среди родителей выпускников, 21% респондентов сообщил о планах ребенка пойти учиться в среднее профессиональное учебное заведение (техникум или колледж), в 2010 году таких было только 8%.

Довольно часто - 26% - родители признавали, что школьник еще не определился с тем, чем будет заниматься после окончания школы, в 2010-м таких было в четыре раза меньше (6%).

Сразу работать планируют 2% выпускников школ, а 8% родителей не имеют представления о планах своих детей на ближайшее будущее.