Хабиб Нурмагомедов завершил спортивную карьеру

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов официально завершил спортивную карьеру. Об этом в своем Twitter сообщил президент промоушена Дана Уайт.

Ранее он и Хабиб провели встречу по поводу будущего спортсмена в UFC, по итогам которой президент бойцовской организации заявил об окончательном уходе Нурмагомедова из смешанных единоборств.

"Он 100% официально на пенсии. Было невероятно смотреть, как ты работаешь, спасибо тебе за все, наслаждайся всем тем, что будет дальше, мой друг", - написал Уайт.

Сам Хабиб поблагодарил президента UFC за предоставленную возможность проявить себя на своей странице в Instagram.

"Дана Уайт, спасибо большое тебе и всей команде UFC за возможность проявить себя, вы перевернули мою жизнь благодаря этому виду спорта. Дэйна, я никогда не забуду твоего отношения ко мне, мой отец не забыл, и мои дети будут также помнить тебя. Сегодня была беседа двух настоящих мужчин. Также спасибо всей команде, спарринг-партнерам и фанатам. Надеюсь, вы примете и поймете мое решение", - написал Нурмагомедов.

Позднее Уайт сообщил о поединке за чемпионский пояс, которым владел Нурмагомедов, между Майклом Чендлером и Чарльзом Оливейрой. Бой состоится 15 мая на турнире UFC 262.

Напомним, что в октябре 2020 года Хабиб одолел Джастина Гэтжи и защитил чемпионский пояс в легком весе. После боя спортсмен принял решение завершить карьеру в UFC.