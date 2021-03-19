Что известно о столкновении поездов в ташкентском метро

Накануне вечером в тоннеле метрополитена Ташкента столкнулись два состава.

Как сообщили в пресс-службе МЧС Узбекистана, столкновением поездов произошло между станциями "Алмазар" Чиланзарской ветки и "Бекат-1" Сергелийской ветки. Причиной столкновения стал посторонний предмет на путях - машинист поезда, который отходил от станции "Алмазар", увидел предмет на железнодорожном пути и остановил состав. Следовавший за ним поезд врезался в хвостовой вагон. Удар произошел на низкой скорости, пострадавших нет, пожарной ситуации не возникло, пишет Sputnik Узбекистан.

В настоящее время движение поездов восстановлено.

МЧС устанавливает причины ЧП.