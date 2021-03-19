Кубань лидирует в программе туристического кэшбэка

По итогам двух первых туров программы туристического кэшбэка Краснодарский край занимает лидирующие позиции, причем не только по числу участников, но и по количеству совершенных поездок. Об этом заявил губернатор Вениамин Кондратьев.

"Программа туристического кэшбэка имеет стратегическое значение для Краснодарского края. Наш регион лидирует на внутреннем туристическом рынке, и львиная доля бронирований приходится именно на кубанские курорты. Особенно это важно после непростого периода, который был связан с пандемией коронавируса. Безусловно, кэшбэк поможет максимально быстро восстановить объемы туризма на внутреннем рынке", - приводит слова губернатора пресс-служба администрация Краснодарского края,

Сейчас стартовал третий этап программы туристического кэшбэка. По ее условиям, бронируя путешествие на кубанские курорты, гости смогут вернуть 20% стоимости тура. Для этого путешествие должно продолжаться не менее двух суток в период с 18 марта до 30 июня. Оплатить тур требуется до 15 июня картой МИР на сайте мирпутешествий.рф или любого партнера программы.

Цена путевки не ограничена, однако по одной операции можно вернуть максимум 20 тыс рублей. Принять участие в программе за время ее действия можно неограниченное число раз.