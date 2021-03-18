Главная » Новости

Строительство новой футбольной арены продолжается в Сумгаите

Строительство новой футбольной арены продолжается в Сумгаите

В Сумгаите продолжается строительство новой арены, которая возводится на месте старого стадиона имени Мехти Гусейнзаде.

Ремонт ведется по международным стандартам, что позволит проводить на арене матчи республиканского и международного значения.

В настоящее время завершается монтаж покрытия над трибунами. Также ведутся работы на трибунах, отведенных для VİP-гостей, сообщает Trend.

Отметим, что новая арена будет рассчитана на 12 тыс мест.

975 просмотров





Вестник Кавказа

во Вконтакте

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!