Строительство новой футбольной арены продолжается в Сумгаите

В Сумгаите продолжается строительство новой арены, которая возводится на месте старого стадиона имени Мехти Гусейнзаде.

Ремонт ведется по международным стандартам, что позволит проводить на арене матчи республиканского и международного значения.

В настоящее время завершается монтаж покрытия над трибунами. Также ведутся работы на трибунах, отведенных для VİP-гостей, сообщает Trend.

Отметим, что новая арена будет рассчитана на 12 тыс мест.