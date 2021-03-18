Строительство новой футбольной арены продолжается в Сумгаите
В Сумгаите продолжается строительство новой арены, которая возводится на месте старого стадиона имени Мехти Гусейнзаде.
Ремонт ведется по международным стандартам, что позволит проводить на арене матчи республиканского и международного значения.
В настоящее время завершается монтаж покрытия над трибунами. Также ведутся работы на трибунах, отведенных для VİP-гостей, сообщает Trend.
Отметим, что новая арена будет рассчитана на 12 тыс мест.
Вестник Кавказа
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