Экс-звезда Анжи рассказал о жизни в России

Бывший игрок махачкалинского "Анжи" и московского "Спартака" Жоао Карлос перечислил главные минусы жизни в России.

Карлос заявил, что с ужасом вспоминает московские пробки. "Не представляю, как вы ездите. У меня был личный водитель. Каждый день мы добирались из Кратово в Москву и обратно по 2,5 часа", - приводит слова футболиста Eurosport.ru.

Также Жоао Карлос отметил, что хотел бы забыть о расизме, с которым он столкнулся в России. В частности, он вспомнил инцидент, связанный с его бывшим одноклубником Роберто Карлосом, в которого кинули банан во время одного из футбольных матчей. По его словам, россиянам необходимо бороться с этим злом.

Напомним, Жоао Карлос с 2011 по 2013 год защищал цвета "Анжи", с которым становился бронзовым призером чемпионата России и доходил до финала кубка страны.