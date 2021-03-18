Ежегодный фестиваль творческих коллективов "Маска" прошел в Дагестане

В Кизляре состоялся фестиваль самодеятельных театральных коллективов "Маска", посвященный Международному дню театра, сообщает пресс-служба администрации города.

На сцене центра культуры народов России был представлен отрывок баллады Дударева “Рядовые”, посвященный победе в Великой Отечественной войне.

Участники кизлярского театрального коллектива "Радуга" выступили в роли героев сказки "Зерно-зернышко". Постановку “Ах, война, что ты сделала, подлая” театральный коллектив тоже посвятил Великой Отечественной войне.

В пресс-службе отметили, что фестивальная постановка театрального коллектива электромеханического колледжа была посвящена 800-летию со дня рождения полководца Александра Невского.