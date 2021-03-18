Переговоры властей Грузии с оппозицией по выходу из кризиса закончились безрезультатно

Власти Грузии и оппозиция не сумели достичь соглашения по выходу из кризиса. Об этом сообщил представитель главы Евросовета Шарля Мишеля Кристиан Даниэльсон по итогам очередного раунда переговоров, который длился более 9 часов.

"По некоторым направлениям мы достигли важного прогресса в рамках шестипунктного плана, который составил председатель Мишель. Это приветствуется и важно. По другим вопросам было мало прогресса", - поведал он.

При этом Даниэльсон подчеркнул, что главное соглашение на переговорах не достигнуто. "Я вернусь в Брюссель и доложу обо всем президенту Евросовета. Ответственность за поиск решения политического кризиса - на политических лидерах Грузии", - цитирует его "Sputnik Грузия".



