В Кабардино-Балкарии запустят производство рентгеновских комплексов

В 2021 году в Кабардино-Балкарии планируется запуск производства отечественного многофункционального рентгеновского комплекса.

"На данный момент проходит этап клинических испытаний, и примерно к середине года ожидается завершение сертификации и, соответственно, запуск производства", - сообщили в пресс-службе ЮФУ, отметив, что участие в разработке комплекса принимают ученые Южного федерального университета (ЮФУ), компании "Севкаврентген-Д" и Кабардино-Балкарского научного центра РАН.

Комплексы будут производить в компании "Севкаврентген-Д". Сначала поставки будут осуществляться только на территории России, вопросы экспорта будут решаться после получения международной сертификации, передает ТАСС.