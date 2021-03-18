Чиновник в Кобулети попался на взятке

В Грузии за получение взятки в крупном размере задержан член Собрания муниципалитета Кобулети. Об этом говорится в сообщении Агентства по борьбе с коррупцией Службы государственной безопасности Грузии.

Вместе с ним был также задержан еще один человек за пособничество взяточничеству.

По данным следствия, чиновник пообещал гражданину выдать свидетельство о праве собственности и зарегистрировать определенный участок несельскохозяйственной земли. За это он потребовал взятку в размере $10 тыс.

Через родственника, выполнявшего роль посредника, он получил заранее $2 тыс. После этого мужчина был задержан.

Ведется расследование, передает "Sputnik Грузия".



