Чиновник в Кобулети попался на взятке
В Грузии за получение взятки в крупном размере задержан член Собрания муниципалитета Кобулети. Об этом говорится в сообщении Агентства по борьбе с коррупцией Службы государственной безопасности Грузии.
Вместе с ним был также задержан еще один человек за пособничество взяточничеству.
По данным следствия, чиновник пообещал гражданину выдать свидетельство о праве собственности и зарегистрировать определенный участок несельскохозяйственной земли. За это он потребовал взятку в размере $10 тыс.
Через родственника, выполнявшего роль посредника, он получил заранее $2 тыс. После этого мужчина был задержан.
Ведется расследование, передает "Sputnik Грузия".
Вестник Кавказа
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