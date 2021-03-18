Узбекистан зовет соседей в порт Гвадар

Как стало известно Global Times, Узбекистан, один из ведущих мировых экспортеров хлопка, в начале этой недели направил делегацию высокого уровня в порт пакистанский порт Гвадар, в который инвестировали китайцы, для поиска логистических возможностей с целью экспорта хлопка.

По мнению аналитиков, этот шаг демонстрирует большой потенциальный спрос на Гвадар, который может предложить морской вариант торговли для государств Центральной Азии, не имеющих выхода к морю. Согласно пресс-релизу оператора порта, компании China Overseas Ports Holding Co, на этой неделе порт посетила высокопоставленная делегация из 16 человек во главе с вице-министром путей сообщения Акмалом Камаловым и послом Узбекистана в Пакистане Ойбеком Арифом Усмановым.

В сопровождении председателя администрации порта Гвадар Насира Хана Кашани и председателя China Overseas Ports Holding Co Чжана Баочжуна, делегация наблюдала за погрузкой/разгрузкой контейнеровозом, управляемым китайским судоходным гигантом COSCO Shipping Holdings. Стороны также обсудили вопрос региональной связанности и возможность строительства и инвестирования в логистический парк в зоне свободной торговли Гвадар.

Однако в своем аккаунте в WeChat Чжан отметил, что Узбекистан, шестой производитель и второй экспортер хлопка в мире, настаивает на дипломатическом сближении между странами Центральной Азии, включая визиты на высшем уровне в Таджикистан и Туркменистан, для создания южного логистического коридора через порт Гвадар.

Афганистан стал первой страной Центральной Азии, не имеющей выхода к морю, которая извлекла выгоду из использования порта Гвадар в перевалочной торговле. В 2020 году страна импортировала через порт 43 тысячи тонн удобрений, что способствовало развитию сельского хозяйства. В 2020 году объем навалочных грузов в порту вырос более чем на 1100% до 57 000 тонн по сравнению с 2018 годом.

Чжоу Жун, старший научный сотрудник Института финансовых исследований Чунъян при Китайском университете Жэньминь, сказал, что у порта Гвадар лучшая инфраструктура по сравнению с другими региональными портами: ”Инфраструктура там превосходная. И с точки зрения глубоководных причалов, и с точки зрения прибрежной портовой инфраструктуры порт Гвадар превосходит аналоги в Иране и Индии”.

Однако для того, чтобы южный коридор заработал, другие страны региона, включая Китай и Иран, должны быть задействованы. Это необходимо сделать для обеспечения наземного маршрута, учитывая нынешнюю нестабильность в Афганистане, сказал Чжоу.

Порт Гвадар, расположенный в юго-западной пакистанской провинции Пакистана Белуджистан, является ключевым проектом Китайско-Пакистанского экономического коридора, флагманского проекта предложенной Китаем инициативы ”Один пояс - один путь”. По данным Министерства сельского хозяйства США, в 2015 году Узбекистан экспортировал 503 тыс. тонн хлопка, при этом Бангладеш и Китай были основными странами назначения. Экспорт хлопка из страны упал в последние годы из-за сокращения посевных площадей и увеличения внутреннего потребления.