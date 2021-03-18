Кипр с 1 апреля отменит карантин для российских туристов

В Минтуризма Кипра сообщили, что с 1 апреля россияне смогут въезжать на остров без карантина.

"1 апреля мы вновь открываем российский рынок. Мы запускаем прямые рейсы из России, и туристы смогут прилететь к нам без необходимости прохождения карантина. Правда, останется требование сдавать ПЦР-тесты", - сообщил министр туризма Кипра Саввас Пердиос в видеообращении к турагентствам TEZ TOUR.

ПЦР-тесты российские туристы будут сдавать дважды - не позднее чем за 72 часа до вылета на остров и по прибытии на Кипр, пояснил управляющий директор TEZ TOUR Кипр Иван Лавров, передает "Интерфакс-Туризм".

Также все российские туристы за сутки до вылета должны зарегистрироваться на портале Cyprus FlightPass.