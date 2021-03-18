США хотят предсказуемых отношений с Россией

США не боятся соперничества с Россией. Такое заявление сделала на сегодняшнем брифинге представитель Госдепартамента Джалина Портер.

"Наши отношения с Россией остаются вызовом, но мы к нему готовы", - цитирует ее РИА Новости.

Портер также указала на то, что Вашингтон хочет в будущем предсказуемости и стабильности в отношениях с Москвой. "Учитывая поведение России в последние пару месяцев, будут, очевидно, области и элементы отношений, которые являются соперническими", - добавила представитель Госдепа.

При этом она подчеркнула, что США не будут их чураться.