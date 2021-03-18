Может ли Германия выступить посредником между Ираном и Израилем

Отношения между Израилем и Ираном ухудшаются в течение нескольких месяцев на фоне растущей военной активности Ирана на сирийской земле. Но в минувшие выходные угроза прямой военной конфронтации усилилась. Вторжение иранского беспилотника в воздушное пространство Израиля и ответный удар Израиля по пилотируемым иранским целям могут стать первыми эпизодами конфликта, перерастающего в новую региональную войну пишет аналитик Гил Мурчиано в материале для Stiftung Wissenschaft und Politik.

Эскалация произошла из-за напряженности по поводу правил игры в Сирии: усилия Ирана по развитию САР в качестве оперативной базы и размещение проиранских войск на северной границе представляют угрозу для Израиля. В результате готовность страны пойти на военный риск для предотвращения создания иранского бастиона в Сирии значительно возросла в последние месяцы.

Даже если ни одна из сторон не планирует развязывать широкомасштабное военное противостояние, вполне может произойти непреднамеренная эскалация. Сегодня на Ближнем Востоке насильственные конфликты редко становятся результатом сознательных решений. Зачастую это следствие просчетов и усиливающихся циклов эскалации, как, например, в случае с войной в Ливане в 2006 году между Израилем и "Хезболлой".

Израиль и Иран преследуют противоположные цели в Сирии. Ситуация усугубляется тем фактом, что стороны не действуют в рамках режима безопасности.

Для создания подобного режима безопасности между Израилем и Ираном потребуется третья сторона, способная выступать в роли посредника, а также базовое доверие обеих сторон. В последние годы Соединенные Штаты обычно играли эту роль, но непоследовательная внешняя политика президента Дональда Трампа в отношении Сирии вызывает сомнения относительно того, сможет ли страна выполнять подобную функцию. Другим кандидатом может стать Россия, которая пытается снизить напряженность в САР. Но автор не рассматривает ее как беспристрастного посредника, полагая, что такую роль может сыграть Германия.

Берлин обладает потенциалом и практическим опытом посредничества для установления режима безопасности между Израилем и Ираном. В качестве движущей силы международной коалиции Германия могла бы предложить Ирану стимулы для сдерживания военных амбиций в Сирии.

Германия, будучи стратегическим союзником Израиля, вовлечена в постоянный диалог с Ираном, где она пользуется доверием, политическим доступом и экономическими рычагами. Это влияние уже доказало свою ценность во время переговоров по ядерному соглашению. Во-вторых, Германия - один из немногих международных игроков, имеющих практический опыт неформальных переговоров между Израилем, Ираном и "Хезболлой". За последние три десятилетия немецкие спецслужбы и дипломаты успешно выступали посредниками между сторонами в деликатных переговорах по обмену пленными.

В интересах Германии и всей Европы предотвратить дальнейшую эскалацию на Ближнем Востоке. Военная конфронтация между Израилем и Ираном добавит новое измерение к нынешней реальности конфликта в регионе и может дестабилизировать весь Ближний Восток. Следствием этого будет дальнейший исход беженцев. Кроме того, эскалация может возродить ядерные амбиции Ирана и поставить под угрозу ядерное соглашение с международным сообществом.

В качестве посредника между Ираном и Израилем Германия могла бы использовать свое особое положение как внешнеполитического актора на благо международного сообщества и, таким образом, сыграть конструктивную роль. Такое посредничество необходимо не только для стабилизации региона и безопасности в Европе, но и для того, чтобы Германия получила возможность пересмотреть свою роль в многополярном мире, полагает Гил Мурчиано.