На параде Победы во Владикавказе покажут новую военную технику 

В параде Победы, который пройдет во Владикавказе 9 мая, примет участие новейшая техника армии России, - сообщает пресс-служба ЮВО.

"Всего на параде в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне будет представлено 48 единиц вооружения и военной техники, в том числе: ОТРК "Искандер-М", танки Т-90А, боевые машины пехоты БМП-3, многоцелевые автомобили повышенной проходимости ГАЗ-2330 "Тигр", бронетранспортеры БТР-82А, буксируемые гаубицы "МСТА-Б", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс-Юг".

Также зрителям парада покажут ГАЗ-66 со 120-мм минометом 2Б11, бронетранспортеры БТР-82АМ, многоцелевой мобильный комплекс связи

"Редут", грузопассажирские автомобили повышенной проходимости УАЗ-3151, автомобили УАЗ "Патриот", реактивные системы залпового огня "Ураган" и "Торнадо-Г".

Напомним, Парады Победы на территории ЮВО пройдут в городах-героях Волгограде, Керчи, Новороссийске и Севастополе, а также в городах дислокации штабов объединений военного округа - Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Ставрополе, Владикавказе, Симферополе и Каспийске. Всего в них поучаствуют 15 тыс военнослужащих.