Транскам открыли для всех видов транспорта

Движение по Транскавказской магистрали возобновлено для всех видов автотранспорта. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Южной Осетии.

В ведомстве пояснили, что ограничения на движение были отменены с 20:00 (мск) четверга. Такое решение было принято в связи с расчисткой дорожного полотна.

В МЧС при этом отметили, что на Транскавказской автомагистрали по-прежнему сохраняется угроза камнепадов. В этой связи ведомство настоятельно рекомендует гостям и местным жителям соблюдать правила безопасности и планировать свой маршрут с учетом складывающейся ситуации, передает "Интерфакс-Юг".