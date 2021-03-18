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В Железноводске начнет работу глэмпинговый лагерь

В Железноводске начнет работу глэмпинговый лагерь

В начале мая у Курортного озера Железноводска появится глэмпинговый лагерь, состоящий из экологичных модулей. Об этом сообщил и. о. министра туризма и оздоровительных курортов региона Александр Трухачев. 

"Как правило, глэмпинг-отели открывают там, где нельзя вести капитальное строительство. Они позволяют туристам жить на природе, но в полном комфорте", - сказал он, отметив, что Ставрополье прекрасно подходит для развития этого вида экотуризма. 

Комплекс будет обеспечен необходимыми коммуникациями – модули купольной формы разделят небольшие растительные ограждения. В модулях предусмотрены системы вентиляции и кондиционирования.

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Вестник Кавказа

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