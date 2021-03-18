Главная » Новости

Проект канатной дороги в Дербенте будет готов в августе 

Проект канатной дороги в Дербенте будет готов в августе 

Министр по туризму и народным художественным промыслам Дагестана Расул Ибрагимов сообщил о том, что проектно-сметная документация будущей канатной дороги, которая соединит древнюю крепость Нарын-Кала и побережье в Дербенте, будет готова в августе.

"Как только у нас будет экспертиза, на 2022 год мы будем заявляться в Минэкономразвития РФ, потому что без него мы не сможем реализовать такой крупный проект", - сказал он, подчеркнув, что "востребованность развития есть".

Министр отметил также, что строительство канатки может начаться после получения положительного заключения экспертизы, передает ТАСС.

875 просмотров





Вестник Кавказа

во Вконтакте

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!