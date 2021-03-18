Проект канатной дороги в Дербенте будет готов в августе 

Министр по туризму и народным художественным промыслам Дагестана Расул Ибрагимов сообщил о том, что проектно-сметная документация будущей канатной дороги, которая соединит древнюю крепость Нарын-Кала и побережье в Дербенте, будет готова в августе.

"Как только у нас будет экспертиза, на 2022 год мы будем заявляться в Минэкономразвития РФ, потому что без него мы не сможем реализовать такой крупный проект", - сказал он, подчеркнув, что "востребованность развития есть".

Министр отметил также, что строительство канатки может начаться после получения положительного заключения экспертизы, передает ТАСС.