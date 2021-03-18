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Власти Крыма организуют железнодорожные круизы на полуостров

Власти Крыма организуют железнодорожные круизы на полуостров

Власти Крыма планируют нынешним летом организовать железнодорожные круизы на полуостров, - сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма республики.

"В 2021 году планируется совместная работа по формированию и запуску железнодорожных круизов по направлению на полуостров и обратно", - сообщили в министерстве, передает РИА Новости.

Власти региона уже заключили соглашение о создании благоприятных условий развития туризма и продвижения туробъектов и маршрутов путем повышения их доступности на поездах с компанией-перевозчиком на 27-й московской международной турвыставке MITT 2021, - говорится в сообщении.

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Вестник Кавказа

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