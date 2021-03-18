Пешеходные зоны Ростова-на-Дону избавят от торговцев

Ростов-на-Дону следует избавить от нестационарных торговых точек в пешеходных зонах, - заявил глава города Алексей Логвиненко, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Власти города не возражают против торговли, но она должна происходить цивилизованно и системно, тогда как ряд торговых объектов нарушают этот принцип.

"Если объекты торговли попадают в зону благоустройства, то они должны быть исключены из схемы размещения НТО. Мною дано поручение срочно исключить из схемы организации нестационарной торговли города все места, предназначенные для организации общественных пространств на всей территории города", - заявил Алексей Логвиненко, передает "АиФ-Ростов".

Ранее по недосмотру горадминистрации владельцы торговых объектов выиграли лот на размещение своих предприятий на пешеходной зоне, в качестве компенсации им выделят иные места для торговли, - заверил мэр Ростова.