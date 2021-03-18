Летом Ташкент и Иссык-Куль свяжет прямой пассажирский поезд

Узбекистан и Киргизия договорились запустить в мае пассажирский поезд между Ташкентом и Иссык-Кулем.

В пресс-службе "Узбекистон темир йуллари" сообщили, что соответствующие переговоры велись с делегацией "Кыргыз темир жолу" 16-17 марта.

"Было согласовано назначение пассажирского поезда сообщением "Ташкент - Иссык-Куль (Рыбачье) - Ташкент" периодичностью один раз в неделю, начиная с мая 2021 года, сроком на пять месяцев", - уточнили в пресс-службе компании, пишет Sputnik.

Узбекская сторона подтвердила готовность помочь в восстановлении диспетчерской связи между Единым диспетчерским центром компании и поездным диспетчером станции Джалал-Абад.