В Туркестане отменили Наурыз

Все праздничные мероприятия отменили на Наурыз в Туркестане из-за коронавируса.

Заместитель акима Туркестанской области Сакен Калкаманов на брифинге в четверг сообщил, что в городе к Наурызу планировалось провести несколько праздничных мероприятий.

"Однако ожидается, что с 19 по 23 марта в Туркестан на поезде, самолете, автобусе приедут более 11 тыс человек. Кроме того, 31 марта в Туркестане состоится неформальный саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств. В преддверии таких масштабных мероприятий необходимо строго соблюдать карантинные меры", - заявил он, пишет Sputnik Казахстан.

Несмотря на то, что за минувшие сутки в Туркестанской области выявили 12 случаев коронавируса, главный санитарный врач области Нурбек Нышанов рекомендовал провести праздник в кругу семьи.

"В областном центре отменены все праздничные мероприятия с массовым участием. Праздник Наурыз должен встретить каждый гражданин в своем доме. Это важно для собственной безопасности", - подчеркнул он.